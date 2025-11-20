Девушка призналась, как реалити повлияло на ее самооценку.

Одна из участниц 14-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Романец, которая стала одной из фавориток Тараса Цимбалюка, рассказала о приобретенных комплексах после съемок на проекте.

После участия в "Холостяке" Дарья обрела немало поклонников, которые высказали ей комплименты в Instagram, отметив естественную красоту девушки:

"Так нравится ваша внешность и фигура вау просто".

Однако, сама Даша тяжело реагирует на такие слова и отмечает, что перестала себя воспринимать. По словам девушки, после съемок она набрала вес и чувствует дискомфорт в теле.

"Очень часто получаю такие сообщения... Но после "Холостяка" я набрала и не чувствую себя красивой", - написала звезда 14-го сезона реалити-шоу.

Кроме положительных комментариев, Дарья, которая запомнилась по образу "Принцессы Лебедь", получила немало хейта. В частности, после выхода 5-го выпуска "Холостяка" девушку начали обвинять в постоянном недовольстве и пренебрежительном отношении к другим. На что она отметила, что вообще во время съемок в Карпатах сильно заболела, поэтому плохо себя чувствовала.

"На тот момент съемок у меня уже седьмой день болезнь: болит горло и температура 37-38. На проекте мне не помогала ни одна из девушек - в тот момент. К сожалению, этого нет в кадре", - написала она в Threads.

К слову, другая участница "Холостяка", Надин, рассказала, как едва выдержала "церемонию роз" под бешеным ливнем в горах.

