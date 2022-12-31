В группе заключённых находятся три гражданина Узбекистана, один из России, другой из Беларуси, а также гражданин Кыргызстана.

Шесть вооруженных зэков, насильно завербованных в "вагнеровцы", сбежали из тренировочного лагеря в Луганской области. Теперь их ищут на территории России.

Как пишет пропагандистская помойка "Царьград", заключенных привезли фактически на передовую несколько дней назад. Мужчины якобы согласились подписать контракт с ЧВК Пригожина.

Однако после подписания "документов" они схватили оружие и сбежали на волю – подальше от смерти.

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В группе заключённых находятся три гражданина Узбекистана, один из России, другой из Беларуси, а также гражданин Кыргызстана. Скорее всего, все они осуждены по статье 228 УК России — хранение наркотиков, пишут пропагандисты.

Отмечается, что зэки могут уже находиться в России. Их объявили в розыск в Ростовской области.

"Бдительных граждан просят не проявлять самостоятельность и не пытаться их задержать", - говорится в сообщении помойки.

Мобилизация в России – вербовка заключенных

Еще в августе в сети появилось видео, как главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, находясь на территории какой-то тюрьмы, агитирует заключенных отправляться на войну.

Вербовку зэков позже подтвердил и сам Пригожин. Спустя несколько месяцев Путин издал соответствующий указ – разрешающий отправлять в зону боевых действий осужденных за тяжкие преступления.

Российских заключенных начали вербовать на фоне несостоявшейся кампании по частичной мобилизации в России, в результате которой в армию набрали сотни тысяч резервистов, совершенно не готовых к войне.

Дефицит в обеспечении снаряжением и боеприпасами заставил российских мобиков перейти к обороне на большинстве направлений, а в ноябре еще й откотиться с правого берега Херсонской области.

На территории самой России участились случаи преступлений с мобилизованными "зэками".

Вместе с тем Пригожин поддерживает бессмысленные штурмы "мобиками" и "зэками" на востоке Украины, чтобы доказать перед Путиным свою значимость и эффективность.

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