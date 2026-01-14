За сколько Трамп готов купить Гренландию: NBC News узнал сумму

Госсекретарю Макро Рубио поручено в короткие сроки подготовить предложение о покупке Гренландии.

США пришлось бы заплатить от $500 до $700 млрд за идею президента Дональда Трампа купить Гренландию.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех человек, знакомых с оценкой расходов. Такая оценка расходов была определена учеными и бывшими должностными лицами США в рамках планирования, учитывая стремление Трампа приобрести остров.

Сумма в $700 млрд – это более половины годового бюджета Министерства войны с приоритетом национальной безопасности Трампа.

При этом чиновники из Дании и Гренландии отвергли утверждение главы Белого дома о том, что США получат полуостров "тем или иным образом". В частности, отстаивается позиция, что Гренландия не продается.

В то же время, как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, госсекретарю США Марко Рубио уже поручено в ближайшие недели представить предложение о покупке Гренландии, потому что такой план для Трампа имеет "высокую приоритетность".

В среду, 14 января, Рубио и вице-президент США Джей Ди Венс планируют встретиться с должностными лицами из Дании и Гренландии, которые отправились в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа.

За несколько часов до этой встречи сообщение со стороны властей Гренландии было последовательным.

"Гренландия не хочет принадлежать США, управляться ими или быть их частью. Мы выбираем Гренландию такой, какой знаем сегодня – частью Королевства Дания", – подчеркнула министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт при прибытии в Вашингтон.

Как отмечает телеканал, хотя некоторые чиновники администрации Трампа говорили, что США могут применить военную силу для захвата острова с населением численностью 57 тыс. человек, некоторые другие чиновники из администрации Трампа и сторонние союзники Белого дома считают попытку США приобрести или создать новый союз с Гренландией более вероятным решением.

Другой рассматриваемый вариант предусматривает формирование так называемого договора о свободной ассоциации с Гренландией. Такое соглашение будет включать финансовую помощь со стороны США в обмен на присутствие сил безопасности на острове. Такой вариант будет менее затратным, чем покупка Гренландии.

Трамп и Гренландия

Как сообщал УНИАН, Трамп отстаивает позицию установления контроля США над Гренландией в интересах национальной безопасности. По его убеждению, Китай или Россия могут стремиться захватить остров, но США не позволят этому случиться.

