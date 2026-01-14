Россия весь день готовит новый удар по Киеву, - мониторы

Аналитики отметили, что такой активной разведки над столицей уже давно не было.

Россия весь день готовит удар по Киеву, об этом говорит то, что такой активной разведки в столице давно не было.

Мониторинговые каналы отметили, что россияне могут задействовать для удара до 800 воздушных целей. В частности, зафиксировано, что основные пусковые площадки для "Шахедов" активны. Враг может запустить до 700 единиц с разных направлений, передает Луганщина оперативная.

Кроме этого, у границы сосредоточено до 30 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", то есть возможны пуски баллистических ракет "Искандер-М / KN-23" и крылатых "Искандер-К".

На аэродроме "Саваслейка" подготовлены до 8 МиГ-31К, потенциально до 8 ракет "Кинжал". А в Черном море - до 3 ракетоносителей, возможен залп до 20 "Калибров".

"В течение дня враг активно ведет воздушную разведку над Киевом, снимает все критические объекты столицы - ТЭЦ, ГЭС, а также запускает по городу реактивные БПЛА", - говорится в сообщении.

Мониторы сообщают, что дрон с камерой кружит над Киевом уже 40 минут, почти полностью обойдя город по периметру. Со стороны Черниговской области на столицу и область движется еще группа из нескольких дронов.

Аналитики предполагают, что россияне планируют вызвать энергетическую катастрофу не только в Киеве, но и в других регионах, а столицу будут пытаться добить.

Удары по Киеву

Как сообщал УНИАН, 9 января РФ нанесла массированный удар по Киеву и области. В основном враг бил по энергообъектам, из-за чего в столице начались проблемы с отоплением многоэтажек и светом. Это негативно отразилось на работе метрополитена и коммунального электротранспорта.

Сообщалось, что тогда в Киеве остались без теплоснабжения 6 тыс. многоэтажек. В домах без отопления местами температура опустилась до 0°C.

