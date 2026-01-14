Жена Притулы отметила 41-летие и вышла на связь с редким заявлением

Екатерина Притула трогательно поблагодарила близких за любовь.

Жена украинского ведущего и волонтера Сергея Притулы Екатерина отметила свое 41-летие и вышла на связь с заявлением по этому поводу.

"Начался новый год жизни. Спасибо за искренние поздравления и любовь", - отметила она в своем Instagram.

Обращаясь к близким, Притула добавила, что они сделали этот день невероятным и исполненным тепла, вопреки всем невзгодам и блекаутам.

"Спасибо детям за нежность поздравлений, мужу за отзывчивость и любовь, друзьям за постоянное присутствие рядом, Силам Обороны за защиту! Чувствую силу, вдохновение и вкус к жизни. И точно знаю - все самое интересное только впереди!".

Напомним, УНИАН писал, как Сергей Притула впервые за долгое время показал свою семью.

Известно, что у Сергея Притулы четверо детей от двух браков. От первого брака у него есть сын Дмитрий. Во втором браке с Екатериной родились трое детей: дочери Соломия и Стефания, а также сын Марк.

