ДТЭК стремится добиться конфискации и продажи арестованных акций 'Газпрома', - Deutsche Welle

Компания ДТЭК пытается добиться конфискации и продажи активов российского "Газпрома", которые были арестованы по требованию компании.

Об этом говорится в материале DW.

Отмечается, что ДТЭК в 2017 году обратился в суд по поводу экспроприированных Россией активов в Крыму. В 2023 году компания получила решение о взыскании основной суммы и процентов за экспроприированные активы в Крыму. Это 263 млн долларов.

Видео дня

В то же время РФ отказывается выплачивать эти средства, поэтому ДТЭК начал процессы по признанию и принудительному исполнению решения арбитража.

В результате в Нидерландах по заявлению ДТЭК уже наложен арест на доли, которыми "Газпром" владеет в компании South Stream ("Южный поток"), а также в компании Wintershall (разработка месторождений газа в Северном море).

"Мы надеемся, что апелляционные суды Нидерландов окончательно подтвердят замораживание акций, после чего мы перейдем к рассмотрению по существу, где нидерландский суд, в конечном итоге, скажет: конфисковывать и продавать эти акции или нет", - сказал директор по правовому обеспечению СКМ Ярослав Симонов.

Напомним, ранее Окружной суд Амстердама по требованию ДТЭК Рината Ахметова арестовал активы подконтрольного "Газпрому" оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport.

