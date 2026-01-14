Город, которого больше нет на картах: как живет уничтоженная россиянами Попасная (фото)

В мае 2022 года город перешел под контроль РФ и на сегодняшний день стал глубоким тылом оккупантов, но восстанавливать его никто не спешит.

Россия полностью уничтожила город Попасная в Луганской области. Не только физически, но и юридически: город исключили из списка населенных пунктов региона из-за его полного разрушения. Об этом пишет "Донбасс.Реалии" (проект "Радио Свобода").

Как отмечают журналисты, получить информацию из Попасной очень сложно. Поскольку в городе дислоцируются российские военные, въезд туда запрещен, а нормальной связи просто нет. Фрагменты информации предоставляют немногие российские пропагандисты, которые посещают город, а также сами российские военные, которые время от времени публикуют в Сети видео.

Город, которого больше нет

Публикации в Сети свидетельствуют о полном уничтожении Попасной. В этих роликах видно, что от города в буквальном смысле остались одни руины: не уцелели ни жилые дома, ни магазины, ни производственные предприятия, ни школы. Нет даже баннеров с надписями "Россия навсегда".

Видео дня

Поскольку Россия официально исключила Попасную из перечня населенных пунктов Луганской области, очевидно, что оккупанты не собираются восстанавливать город. Несмотря на это, здесь остается горстка местных жителей, которые не хотят уезжать.

До полномасштабного российского вторжения в городе проживало около 20 тысяч человек. К маю 2022 года, когда город перешел в руки захватчиков, в нем оставалось около 1500 жителей, которые отказались от эвакуации. Большинство из них россияне вывезли вглубь оккупированной территории, однако некоторые потом вернулись обратно. По данным оккупационных властей, по состоянию на 2025 год в Попасной остается около 250 человек.

Как живется на руинах Попасной

Поскольку Россия решила не восстанавливать "освобожденную" Попасную, за четыре года оккупанты не восстановили в городе никаких условий для нормального проживания. В городе нет централизованного электро-, газо- и водоснабжения. Никаких восстановительных работ не проводилось.

Местные жители обустроились в наименее пострадавших частных домах, подлатав их своими силами. В общении с российскими пропагандистами люди рассказывают, что обогреваются печками-буржуйками, некоторые купили электрогенераторы. У приезжих волонтеров выпрашивают стройматериалы и бензин. Продукты питания – либо гуманитарная помощь, либо то, что вырастили сами.

"У нас есть генератор, мы его включаем только вечером, чтобы посмотреть "60 минут" (российское пропагандистское шоу – УНИАН). Воду мы возим из колодца, сейчас колодец вообще забился – с трудом. Нам возили воду евангелисты два раза в месяц. Сейчас не возят – машина сломалась. Газ – ездим заправлять баллоны. Дорого. У нас газ дешевле получается, чем за дорогу заплатить", – рассказала местная жительница пропагандисту из Краснодара.

Подавляющее большинство тех, кто остается в Попасной – пенсионеры. В городе есть 10 детей, они ездят на учебу за 13 км в город Сокологорск (оккупационное название "Первомайск"), который россияне контролируют с 2014 года. Все, кто остаются в Попасной, формально теперь "прописаны" там.

Жизнь на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, накануне 12-й годовщины российской оккупации Крыма местные жители сообщают о значительном ухудшении условий жизни. На полуострове усилен контроль над интернетом, периодически отключают мобильную связь, водный кризис стал хроническим. В 2025 году обострились политически мотивированные преследования крымских женщин по обвинениям в "терроризме", а удары ВСУ по нефтебазам и НПЗ вызвали длительный дефицит топлива.

Также мы рассказывали, как армия платных "блогеров" Путина рассказывает о преимуществах жизни в оккупированном Мариуполе. По словам правозащитников и бывших чиновников Мариуполя, любой медиаконтент находится под контролем РФ, а кампания в соцсетях дополняет более широкие усилия России по стиранию украинской идентичности.

Вас также могут заинтересовать новости: