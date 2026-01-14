Такого в истории еще не было: в Германии резко отреагировали на 'аппетиты' США в Арктике

Такую позицию он выразил вслед за еврокомиссаром по обороне Андриусом Кубилиусом.

Шаг США по захвату Гренландии поставит НАТО в беспрецедентное положение, убежден министр обороны Германии Борис Писториус.

"Самое меньшее, что мы можем сказать – это то, что это была бы действительно беспрецедентная ситуация в истории НАТО и в истории любого оборонного альянса мира", – сказал он, сообщает The Guardian.

В публикации также напоминают, что ранее с такой же позицией выступил комиссар ЕС по вопросам обороны Андриус Кубилиус. Также, по сообщению Deutsche Welle, министр обороны Германии допустил усиление присутствия Бундесвера и армий других европейских стран-членов НАТО в Арктике на фоне территориальных претензий США к Гренландии и угроз со стороны России и Китая.

По словам Писториуса, Арктике необходима усиленная защита, в частности из-за роста военного присутствия России в регионе. Министр подчеркнул особое значение морских маршрутов между Гренландией, Исландией и Великобританией для безопасности Северной Атлантики. Он добавил, что в случае конфликта Россия может использовать их, чтобы "изолировать Америку от Европы и наоборот".

Он отдельно подчеркнул, что безопасность Арктического региона отвечает не только интересам США, но и всего НАТО. Министр высказался за создание совместной миссии Альянса для мониторинга акватории Арктики.

"Речь идет о наблюдении, о патрулировании, о том, чтобы видеть, что происходит под водой, на воде и в воздухе. Речь идет, как я уже сказал, о разведке и о регулярных учениях на месте, чтобы показать, что мы там присутствуем", – заявил Писториус.

Ситуация между США и Данией по поводу Гренландии – что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп прибег к угрозам в адрес премьера Гренландии из-за желания остаться с Данией.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что остров "выбирает Данию" и не будет принадлежать Вашингтону и управляться им. Это вызвало гнев президента США Дональда Трампа.

Журналисты попросили Трампа прокомментировать утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".

Услышав, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой".

"Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", – заявил глава Белого дома.

Кроме того, Гренландия обратилась к Великобритании за помощью из-за угрозы со стороны США. "Сейчас нужен диалог – настоящий, глубокий диалог. Даже если проблемы в мире сложные, это не повод отказываться от разговора. Сложные вопросы можно решать путем диалога, а не насилия или силы", – сказала министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натанильсен.

