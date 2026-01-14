НАТО станет более грозной организацией с Гренландией под контролем США, - Трамп

Глава Белого дома отстаивает позицию перехода Гренландии под американский контроль необходимостью усиления национальной безопасности США.

Президент США Дональд Трамп вновь высказался за необходимость установления американского контроля над Гренландией, которая является автономной частью Дании. Об этом глава Белого дома сообщил в сети Truth Social.

"Соединенным Штатам нужна Гренландия для целей национальной безопасности. Это жизненно необходимо для "Золотого купола", который мы строим. НАТО должно проложить путь для нас в этом деле [получение контроля над Гренландией - УНИАН]. Если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай, но этого не произойдет", - заявил Трамп.

По убеждению президента США, военный альянс не будет эффективной силой или сдерживающим фактором без огромной мощи Соединенных Штатов.

"Они знают это, и я тоже. НАТО станет гораздо более грозной и эффективной (организацией) с Гренландией в руках Соединенных Штатов", - подчеркнул Трамп.

В то же время, он считает неприемлемым любое другое решение, которое не будет предусматривать передачу Гренландии под контроль США.

Претензии Трампа на Гренландию

Как сообщал УНИАН, Трамп не сомневается, что остров перейдет под контроль США. По его убеждению, это произойдет "так или иначе". В Конгрессе США уже представлен законопроект для уполномочивания Трампа на приобретение Гренландии.

При этом министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натанильсен обратилась к Великобритании за помощью от посягательств США.

По мнению комиссара Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, вероятный силовой захват Гренландии Соединенными Штатами приведет к концу НАТО.

