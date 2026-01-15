Россияне во время атаки по Украине снова применили дрон с ракетой ближнего боя, - СМИ

Беспилотник оснащен двумя камерами – в носовой части и позади пускового устройства.

В последнее время в Украине ежедневно сбивают российские дроны, оснащенные ракетами. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В то же время украинское издание "Милитарный" пишет, что дрон "Герань-2" с ракетой "воздух-воздух" Р-60, предназначенной для воздушного боя, оккупанты применили во второй раз. Используя такую разработку, враг пытается бороться с украинскими самолетами и вертолетами, которые охотятся на ударные дроны противника.

Сообщается, что этот беспилотник был сбит с помощью дронов-перехватчиков во время очередной атаки российских захватчиков. О предыдущем таком случае сообщали в декабре 2025 года.

Враг размещает ракету сверху дрона. А для ее запуска, по данным ГУР, используется авиационное пусковое устройство АПУ-60-1МД.

"Беспилотник оснащен двумя камерами – в носовой части и позади пускового устройства. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358. В случае появления украинского самолета или вертолета оператор подает команду на пуск ракеты", – говорится в материале.

Далее тепловая головка самонаведения этой ракеты самостоятельно захватывает цель. Дальность пуска Р-60 достигает 7-8 километров. Авторы не исключают, что существует и вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и подтверждением со стороны оператора перед пуском ракеты.

"Полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки у такого беспилотника остаются типичными для других моделей "Шахедов", которые используют россияне. Для спутниковой навигации используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета", позволяющий работать даже в условиях активной работы украинских средств РЭБ", – пишет "Милитарный".

В то же время электроника включает одноплатный компьютер Raspberry Pi 4, который производится в Великобритании. Также там находятся трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии. Это позволяет поддерживать стабильный канал связи и контроль над дроном.

Российское оружие

Новый российский дрон "Герань-5" почти не уступает по скорости крылатой ракете. Как рассказал УНИАН авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, этот БПЛА способен развивать до 800 км/ч и нести до 200 кг полезной нагрузки. И этого достаточно для поражения целей на дистанции до 1000 км.

Ранее стало известно, что у россиян появился аналог украинского FP-2. Вражеское средство БМ-35 также может поражать радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы.

