'Слишком много фаст-фуда': министр здравоохранения США раскритиковал дорожное меню Трампа

Обычно Трамп питается хорошо, но в путешествиях позволяет себе даже McDonald's.

Президент США Дональд Трамп, которому уже исполнилось 79 лет, употребляет много вредной еды из фастфуда во время путешествий, хотя обычно питается хорошо. Об этом рассказал министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, пишет Associated Press.

По его словам, Трамп питается здоровой пищей в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и в Белом доме, но не во время поездок. Министр сказал, что Трамп доверяет еде крупных корпораций, в частности McDonald's, и старается не болеть, употребляя еду, которой доверяет. Но у людей, которые путешествуют с президентом, складывается впечатление, что он "целый день накачивается ядом".

Но министр здравоохранения говорит, что в целом здоровье Трампа хорошее. И отметил, что обычно тот питается хорошо.

Видео дня

"У него здоровье божества. Я не знаю, как он жив, но он жив", – сказал Кеннеди о Трампе.

Кеннеди-младший добавил, что Трамп – "самый энергичный человек", с которым "любой из нас когда-либо встречался".

Здоровье Трампа – больше новостей

Напомним, что в декабре Белый дом обнародовал медицинскую справку о состоянии здоровья Дональда Трампа. Она сделана на основе МРТ-сканирования, которое президент прошел в октябре. Врачи сделали вывод, что результаты обследования демонстрируют "очень здоровое" состояние основных органов.

В то же время недавно стало известно, что Трамп принимает большие дозы аспирина – ежедневно выпивает дозу выше, чем рекомендуют врачи. И объясняет это тем, что аспирин "делает кровь жидкой". Также СМИ указывали, что Трамп некоторое время носил компрессионные носки против отека лодыжек, однако отказался от них.

Кроме того, помощники рассказывали, что слух Трампа ухудшается и с ним приходится говорить очень громко. Также Трамп мало спит, и поэтому ему сложно сосредоточиться на поздних встречах, что становится заметно даже в телеэфирах. Журналисты также отмечали, что кроме гольфа, Трамп не занимается спортом регулярно.

Вас также могут заинтересовать новости: