Энергетический террор продолжится: эксперт спрогнозировал, как будут отключать свет до конца зимы

Может увеличиться количество отключений из-за аварий, вызванных непогодой, но основной фактор – это атаки россиян.

После каждого удара в районах, которые попадут под атаку РФ, будут введены графики аварийных отключений, которые продлятся ориентировочно около недели. Об этом в интервью УНИАН сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Особенно, если они будут осложнены непогодой или низкими температурами. А дальше ситуация стабилизируется, и у нас будет от половины до двух очередей отключений вплоть до следующего удара", – говорит специалист.

Затем, по словам эксперта, снова будут либо увеличение продолжительности отключений до четырех очередей, либо аварийные отключения. Уменьшить продолжительность отключений и работ по восстановлению можно только путем увеличения установленной, гарантированной мощности малой генерации при условии ее присоединения к объединенной энергетической системе.

"Чтобы уменьшить продолжительность отключений после каждой следующей атаки, правительство должно как можно больше стимулировать бизнес, субъекты хозяйствования, органы местного самоуправления устанавливать новую гарантированную мощность с обязательным присоединением к объединенной энергетической системе", – отмечает Геннадий Рябцев.

Речь идет не об "энергетическом сепаратизме" (обеспечение энергонезависимости отдельных объектов, – УНИАН), а о повышении устойчивости и надежности функционирования системы в целом.

В установку генерации входят газовые пикеры (небольшие высокоманевренные электростанции, работающие на газе – УНИАН), когенерационные установки, установки по сохранению энергии, установки, работающие на биотопливе и на местных источниках энергии и так далее.

"Но не по 10 кВт, а 1 МВт и выше, потому что меньшие установки что-то могут решить только на уровне территориальной общины", – добавил энергетический эксперт.

Важным фактором остаются погодные условия. Они могут увеличить количество отключений из-за аварий, вызванных непогодой. В то же время погодные условия не могут кардинально повлиять на ситуацию, ведь самым большим вызовом остаются атаки россиян.

Ситуация в украинской энергетике

В январе россияне существенно усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Киева.

Так, недавно они атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – оставив без тепла половину Киева в морозы. Сегодня энергетическая инфраструктура столицы оказалась на грани устойчивости. В домах буквально разрывает трубы.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, при участии высших руководителей государства приняли три важных решения с целью улучшения ситуации с энергетикой в столице. Одно из них касается создания штаба по координации ситуации в Киеве.

