Историк предостерег от худшего сценария для Украины в 2026 году

В мире, по мнению профессора, многое будет зависеть от Европы.

По историческим признакам, российско-украинская война затянулась, а худший сценарий может заключаться в серьезном прорыве войск РФ, который подорвет стабильность фронта и внутреннюю устойчивость общества Украины.

Об этом "УП" сказал профессор украинской истории в Гарварде Сергей Плохий.

По его словам, очевидно, что российско-украинская война окончательно завершила период, наступивший после Холодной войны, – иллюзию так называемого "конца истории" и безусловной победы либеральной демократии.

Видео дня

"Принесет ли 2026 год изменения? С одной стороны, Трамп остается у власти, с другой стороны, может поменяться власть в Конгрессе после выборов. Надеюсь на то, что выборы подкорректируют изоляционистскую позицию Соединенных Штатов Америки. Шансы на это, по моему мнению, 60 на 40%", - считает специалист.

В то же время, уверен историк, многое будет зависеть от Европы, и он возлагает надежды на то, что процесс европейской суверенизации в этом году усилится и станет более ощутимым в практической политике.

Впрочем, больше всего все же будет зависеть от развития войны в Украине. Худший сценарий – это серьезный прорыв российских войск, который мог бы подорвать не только стабильность фронта, но и внутреннюю устойчивость украинского общества. Именно на это, считает профессор, и рассчитывает диктатор Владимир Путин.

"По историческим признакам, когда речь идет о конвенционной, а не партизанской войне, российско-украинская война явно затянулась. Истощение ощущается не только в Украине, но и в России", - говорит Плохий.

По его мнению, нельзя также игнорировать тот информационный шум, который сопровождает тему возможных переговоров. Сам по себе он не имеет решающей силы, однако в сочетании с другими факторами создает в мире определенные ожидания, "что так или иначе транслируется на Россию".

Другие заявления историка

Напомним, профессор украинской истории в Гарварде Сергей Плохий считает, что Запад якобы готов предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности. Однако эти гарантии сработают только при условии, если эти страны сочтут свое вступление в войну неизбежным. Специалист пояснил, что в мире не существует абсолютных гарантий безопасности. Они сильны настолько, насколько выполнять их – в национальных интересах стран, которые дают эти гарантии, и насколько агрессор поверит в то, что соответствующие гарантии будут соблюдаться.

Вас также могут заинтересовать новости: