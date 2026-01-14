Нардеп Ковальчук стал заместителем председателя фракции 'Слуга народа'

Ковальчук известен как инициатор законопроектов, решивших проблему с растаможкой авто на иностранных номерах и основатель БФ "Украина для героев" и художественно-культурного проекта ArtArmor.

Народный депутат Украины Александр Ковальчук избран заместителем председателя фракции "Слуга народа".

Он подтвердил назначение в своем Facebook: "Для меня это - большая ответственность в сложное для страны время. Готов к конструктивной командной работе для укрепления государства, бизнеса, граждан и поддержки наших Сил обороны".

Александр Ковальчук избран народным депутатом от мажоритарного избирательного округа №152 (г. Ривне) и является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Парламентарий известен как инициатор законопроектов, которые решили проблему с растаможиванием автомобилей на иностранных номерах, как соучредитель благотворительного фонда "Украина для героев", который аккумулировал и передал гуманитарную помощь для военных и гражданских на сумму более 300 млн грн, а также созданием крупного художественно-культурного проекта ArtArmor, в рамках которого были привлечены миллионы гривен для помощи Силам обороны Украины.

Также сегодня Верховная Рада Украины поддержала назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром - министром энергетики, назначила Михаила Федорова на должность министра обороны, а Дмитрий Наталуха избран председателем Фонда государственного имущества Украины.

