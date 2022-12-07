Мужчина напал на полицейских в Новошахтинске, открыв по ним стрельбу из пулемета Калашникова.

В Ростовской области в России задержали дезертира, стрелявшего в патрульных из пулемета. По данным издания "База", им оказался член ЧВК "Вагнер".

Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой, когда его завербовали в боевики. 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал.

Мужчина напал на полицейских в Новошахтинске, открыв по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Один патрульный ранен в таз.

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Искали "вагнеровца" около суток и нашли на заброшенной свиноферме. Во время задержания Николин пытался оказать сопротивление.

Стрельба в Ростовской области - что известно

Инцидент произошел 6 декабря. Сообщалось, что мужчина в камуфляже (похожем на форму ВС РФ) напал на патрульных, открыв по ним огонь из пулемета.

Полицейские искали в городе пропавшую женщину и были в гражданской одежде.

В результате стрельбы один полицейский ранен.

Мобилизация в России и провал Путина на поле боя

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Вместо обещанных предварительных учений многих мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта прикрывать отступающие подразделения.

Из-за отсутствия подготовки мобилизованные стали для Путина проблемой, а не поддержкой. Как писала британская разведка, именно в связи с восполнением потерь неподготовленными новобранцами наступательный потенциал России закончился. Сообщают о строительстве оккупантами линий обороны на юге и востоке Украины.

На фоне приближающегося краха на поле боя Кремль активизировал попытки начать с Украиной "диалог" - но снова настаивая на своем ультиматуме по "присоединению" Донбасса и Запорожской областей к составу страны. Таким образом Путин желает "купить" время для подготовки к следующему этапу войны с Украиной.

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