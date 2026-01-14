Москва выставила Уиткоффу и Кушнеру условие для переговоров с Путиным

В РФ хвалят команду Трампа за готовность сдать украинские территории и ругают за похищение Николаса Мадуро.

США в ближайшее время планируют направить своих представителей в Москву для обсуждения условий мира в Украине. В России заявили, что готовы к переговорам, но выставили условие.

"Президент Путин неоднократно, в том числе за последние пару недель на различных мероприятиях, подтверждал нашу позицию об открытости к переговорам по Украине, если эти переговоры имеют серьезный характер и если лица, которые заинтересованы в таких переговорах, действительно к ним готовы и им есть что сказать", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы российских СМИ.

В этом контексте Лавров пожаловался, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал позвонить Путину, но прошло уже несколько недель, а звонка из Парижа российский диктатор так и не дождался.

Напротив, как отметил российским минстр, все предыдущие встречи Путина с представителями США были "серьезными и нацеленными на преодоление первопричин кризиса на Украине". По его словам, в США, в отличие от Европы, якобы "понимают, что без решения вопроса, связанного с судьбой тех людей, которые живут в Крыму, Новороссии и на Донбассе, и которые категорически отвергают киевский режим, ничего не получится".

Лавров также подтвердил, что Россия не заинтересована во временном прекращении огня и намерена добиваться комплексного решения об условиях окончания войны.

Лавров о Венесуэле

Однако похвальбы в адрес переговорщиков Трампа не помешали министру иностранных дел России раскритиковать США за военную операцию в Венесуэле и угрозы нападения на Иран.

"Речь идет о грубом нарушении международного права. В целом, это и другие действия на международной арене указывают на линию наших американских коллег по слому всей системы, которая создавалась много лет при их участии", – сказал Лавров. Он добавил, что Россия остается преданной своим договоренностям с Венесуэлой.

При этом министр страны, ведущей незаконную геноцидную войну против Украины, возмутился, что в результате действий США в Венесуэле весь международный порядок был "смыт в канализацию" и теперь фрагментируется.

"Наши американские коллеги выглядят ненадежными, когда поступают таким образом", – сказал Лавров.

Переговоры США и РФ по Украине

Как писал УНИАН, посланники Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – планируют в ближайшее время новую поездку в Москву для переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. По данным Bloomberg, встреча может состояться уже в январе, хотя планы пока окончательно не утверждены и могут быть скорректированы из-за ситуации в Иране.

Белый дом официально заявил, что такая встреча на данный момент не запланирована. Главным препятствием остаётся неопределённость с готовностью Путина к новой встрече с этой парой. Американская сторона намерена представить обновлённые предложения по мирному урегулированию, включая гарантии безопасности для Украины от США и Европы, а также вопросы послевоенного восстановления страны.

