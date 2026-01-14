'Хваленая' оборона Китая и РФ в Венесуэле оказалась бесполезной против авиации США, - BI

Внезапная операция США по захвату Николаса Мадуро стала холодным душем для производителей оружия из КНР и России.

У венесуэльских военных были в распоряжении радары противовоздушной обороны китайского производства, когда США начали внезапную воздушную атаку для захвата теперь уже бывшего лидера страны Николаса Мадуро ранее в этом месяце. Однако, похоже, они оказались бесполезными.

В операции "Абсолютная решимость" (Operation Absolute Resolve) было задействовано более 150 американских военных самолетов, и ни один из них не был сбит, пишет Business Insider. Один вертолет получил попадание, предположительно из пулемета, но остался в рабочем состоянии.

Сообщается, что на вооружении Венесуэлы стоит ряд китайских мобильных радаров JY-27A, которые Пекин рекламировал как передовые системы. Китайская сторона заявляла, что этот радар способен обнаруживать малозаметные цели (стелс), такие как американские F-22 и F-35, на расстоянии более 150 миль (около 240 км). Успех внезапного рейда американского спецназа в центре Каракаса – части более масштабной миссии, в которой была задействована не только стелс-авиация, но и самолеты четвертого поколения, а также вертолеты, – говорит о том, что в обороне что-то пошло не по плану.

Впрочем, проблема может быть не столько в технике, сколько в операторах, пишет СМИ. После рейда японский журналист спросил представителя МИД Китая, что Пекин думает о том, что "большое количество военной техники", проданной Китаем Венесуэле, оказалось "малополезным на практике". Китайский представитель в ответ лишь осудил удар США.

Что известно о китайских радарах

Китайский JY-27A – это радар дальнего действия, используемый для обнаружения и отслеживания вражеских самолетов в защищаемом воздушном пространстве.

Представленная в 2014 году система состоит из радарной мачты с несколькими антенными панелями, поддерживаемыми отдельными машинами управления и обеспечения. Китайские источники утверждают, что она оснащена функциями защиты от помех. С тех пор была разработана и более новая версия – JY-27V.

Когда в прошлом году Венесуэла закупила у Китая JY-27A, звучали заявления, что радары смогли захватить в прицел несколько истребителей F-35B у венесуэльского побережья, что потенциально ставило под угрозу преимущество "односторонней прозрачности" американских военных. "Это все замечательно, но по-настоящему это имеет значение только в момент конфликта", – сказал изданию старший научный сотрудник Института Хадсона Майкл Соболик.

Возможно, системы не смогли противостоять сложным атакам в электромагнитном спектре (РЭБ), или же они неправильно использовались операторами. В любом случае, если они не сработали эффективно, для ПВО от них было мало толку. Радарные системы – это то, что информирует расчеты ПВО о целях и необходимом оружии. "Если у вас нет работающих радаров, вы – легкая мишень (сидячая утка)", - добавил эксперт.

Что еще известно об операции США

Военное руководство США заявило, что американская авиация смогла подавить венесуэльскую ПВО, которая, по оценкам, включала ряд систем российского производства (батареи С-300ВМ, комплексы "Бук-М2", старые пусковые установки С-125 "Печора-2М"), а также китайские радары. Некоторые из этих образцов являются мощным оружием, но это не новейшие варианты, используемые самими экспортерами.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет высмеял эффективность российской ПВО. О китайских радарах в той речи ничего сказано не было.

СМИ пишет, что ключевым моментом для ПВО является то, как сеть работает в комплексе, и здесь жизненно важна эффективность оператора. В случае с Венесуэлой, возможно, отсутствовали необходимые условия для успешных операций по противовоздушной обороне.

Исследование аналитического центра Miami Strategic Intelligence Institute, объединяющего экспертов по Латинской Америке, оценило состояние ПВО Венесуэлы как критическое еще в прошлом году. В отчете говорилось, что более 60% парка радаров не функционирует, боевая авиация летает редко, а страна получает минимальную техническую поддержку и мало запчастей от экспортеров.

Венесуэла закупала китайские радары и российские зенитно-ракетные батареи для модернизации своей ПВО, но само по себе "железо" не может компенсировать внутренние недостатки.

Анализ The New York Times показал, что часть оборудования ПВО Венесуэлы находилась на хранении или была неисправна, что оставило страну неподготовленной к атаке США. Сообщалось также, что венесуэльским военным не хватало запчастей и технической подготовки для поддержания систем в рабочем состоянии.

Даже если неудачи лежат на совести венесуэльских военных, неэффективная работа российских и китайских систем посылает "довольно мощный сигнал", считает Соболик. Это повышает уверенность в возможностях США и вызывает вопросы к возможностям соперников, хотя здесь есть нюансы, касающиеся человеческого фактора.

Официальные лица США заявили, что в ходе рейда в Венесуэле не было потеряно ни одного американского самолета или военнослужащего. Из 150 самолетов и почти 200 американских военных, участвовавших в миссии, один вертолет попал под обстрел, и семь военнослужащих получили ранения.

