Православный праздник сегодня носит народное название Павлов день.

15 января в украинской православной церкви чтят преподобного Павла Фивейского. Рассказываем, чем прославился святой, какие обычаи и приметы считаются особенно важными и что не рекомендуется делать, а также православный праздник сегодня по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по новому стилю

15 января в Украине вспоминают святого Павла Фивейского - одного из первых христианских монахов-отшельников (день его памяти по старому календарю будет 28 января).

Известно, что Павел родился в IV веке в египетских Фивах (отсюда и его прозвище). Мальчик рано остался без родителей и попал на воспитание к родственнику, который оказался жадным и недобрым. Он хотел избавиться от Павла ради наследства и даже хотел выдать его язычникам за то, что Павел исповедует христианство.

В 12 лет Павел сбежал от опекуна и долго скитался, пока не обосновался в пещере в пустыне. Там он ел финики и хлеб, который ему приносили вороны, а одежду делал из пальмовых листьев. Практически всю жизнь он провел в уединении и прожил до 113 лет.

Перед его смертью преподобный Антоний Великий получил видение о пещере и отшельнике - он нашел Павла и похоронил его, по преданию, могилу для святого вырыли два льва.

В V веке на месте этой пещеры был основан монастырь, он существует и сегодня.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю 15 января чтят святого Папу Римского Сильвестра, преподобного Серафима Саровского и преподобного Сильвестра Киево-Печерского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

С какими молитвами обращаются в этот день, что можно, что нельзя делать сегодня

В молитвах к преподобному Павлу Фивейскому просят душевного и телесного здоровья, защиты от болезней, сглаза, искушений.

В народе день называют Павловым, а также Днем колдунов - по поверьям, именно сегодня колдуны могут передавать свои способности ученикам и проверять их на людях. Поэтому в этот день стараются по возможности реже выходить из дома - можно делать уборку, стирать, готовить. По примете, чтобы защититься от порчи, перед выходом из дома полагается трижды постучать по дереву и плюнуть через левое плечо - то же делают, возвращаясь обратно.

В старину, чтобы защититься от нечистой силы, женщины пекли круглый пирог, освящали его в церкви и делили по кусочку между всеми членами семьи - он был как оберег. Павлов день считается также благоприятным для венчаний и свадеб - говорят, что супружеская жизнь будет долгой, счастливой и крепкой.

15 января церковь предостерегает от ссор, сквернословия, нельзя жадничать, завидовать, отказывать в помощи, лениться и отчаиваться.

Важно в этот день соблюдать осторожность и избегать конфликтов.

Есть и другие народные запреты:

нельзя выходить из дома голодным - это к болезням;

не следует принимать подарки от малознакомых людей и не подбирать предметы на улице, особенно на перекрёстках;

не стоит гулять в незнакомых местах в одиночестве - есть риск заблудиться;

не советуют рассказывать о своих успехах и планах - удача покинет.

Кроме того, день считается неблагоприятным для путешествий и деловых начинаний. В народе верят: все, что в Павлов день потеряно или нарушено, уже никогда не вернется.

Приметы на 15 января

По приметам Павлова дня можно предсказать, какой будет погода в ближайшие дни, а также лето и новый урожай:

днем тучи идут с севера - похолодает, с юга - потеплеет;

ветреная погода - год будет дождливый и холодный, а если день ясный - к жаркому и сухому лету;

синицы шумят - к морозу;

морозные узоры на окнах, "загнутые вниз", - к урожайному лету.

Говорят, если ночью на небе яркие звезды - будет мороз, а если тусклые - оттепель.

