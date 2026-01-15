В Индии случайно нашли золотое сокровище, которому почти 1000 лет: разгорелся скандал

Находка возрастом почти тысяча лет вызвала спор между местными жителями и властями о праве собственности на сокровище.

В деревне Лаккунди в индийском штате Карнатака во время строительства дома рабочие наткнулись на древний горшок с золотыми украшениями и монетами, спрятанный на глубине примерно 1,5–1,8 метра под землей. Находка вызвала настоящий резонанс в местном сообществе и среди археологов, ведь, предварительно, предметам может быть около 900 лет, пишет Wionews.

Что именно найдено

Во время земляных работ на участке, принадлежащем семье Ритти, рабочие обнаружили медный горшок с золотыми украшениями – кольцами, браслетами, цепочками и другими предметами, а также, возможно, монетами или другими артефактами. Общий вес найденного золота оценивается примерно в полкилограмма, а также еще около 600 граммов медных предметов.

После находки начался спор о том, кому принадлежит золото. По индийскому закону драгоценности, найденные под землей, принадлежат правительству и классифицируются как "сокровище". Представители Департамента археологии штата Карнатака подтвердили, что предметы обнаружены на исторически важной территории и планируют признать их официальным сокровищем с последующим оформлением.

По закону, семья, которая нашла сокровище, может получить до одной пятой его стоимости в качестве вознаграждения, если предметы признаны официальным сокровищем архитектурного наследия.

Почему это важно

Лаккунди – это древняя деревня с богатой историей, которая восходит к временам древних династий, правивших этой частью Индии более тысячи лет назад. Археологи считают, что находка может дать новые сведения об исторической культуре и торговле того периода.

Сначала семья Ритти претендовала на найденные драгоценности, но позже решила отказаться от права собственности, отчасти из-за советов старейшин деревни, которые считали, что держать "сокровище" будет не совсем правильно или может принести неудачу. Теперь семья попросила администрацию помочь им с другими жилищными вопросами взамен.

