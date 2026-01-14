США приостанавливают выдачу виз россиянам и гражданам еще ряда стран

Пауза начнется уже через неделю.

Государственный департамент США приказал дипломатическим учреждениям за рубежом приостановить оформление виз для граждан 75 стран мира, включая Россию. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку Госдепа, с которой удалось ознакомиться журналистам.

Пауза начнется 21 января и продлится неопределенный срок, пока Госдеп не проведет оценку визовой политики в отношении этих стран. Издание не приводит полного перечня стран, гражданам которых временно не будут выдавать визы. Упоминается лишь, что в список вошли Сомали, Россия, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Есть ли в списке Украина - отдельно не уточняется.

Как пояснил представитель Государственного департамента Томми Пигготт, Вашингтон обеспокоен тем, что граждане этих стран приезжают в США, чтобы получать социальную помощь.

"Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы считать неподходящими потенциальных иммигрантов, которые станут государственным бременем для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа. Иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена, пока Государственный департамент пересмотрит процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, получающих социальную помощь и государственные выплаты", – сказал он.

Как отмечает Fox News, в ноябре 2025 года Государственный департамент направил своим консульским учреждениям приказ о введении новых правил проверки заявителей на получение визы. В частности, было предписано отказывать в визах заявителям, которые, вероятно, из-за своего финансового положения или состояния здоровья будут полагаться на социальные выплаты после въезда в США.

Миграционная политика США

Как писал УНИАН, после возвращения Трампа в Белый дом миграционная политика США стала заметно жестче. В октябре сообщалось, что администрация Трампа планирует сократить квоту на прием беженцев в США со 125 тысяч во времена Байдена до 7 500 человек в 2026 финансовом году. Это будет самый низкий уровень за всю историю программы. Большинство мест Трамп хочет отдать белым южноафриканцам, которых в Белом доме называют жертвами дискриминации.

Также мы рассказывали, что более 600 тысяч венесуэльцев в США могут оказаться под угрозой депортации после операции по устранению Николаса Мадуро. Администрация Трампа отменила обе программы временного защищенного статуса, которые ранее предоставляли венесуэльцам защиту из-за кризиса и нарушений прав человека в их стране. В Белом доме заявляют, что теперь граждане Венесуэлы могут вернуться домой, поскольку страна стала "более свободной", хотя сам режим в стране не изменился.

