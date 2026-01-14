Певицу Кристину Соловий засняли с тайным возлюбленным: как он выглядит (фото)

Недавно исполнительница признавалась, что счастлива в отношениях.

Известная украинская певица Кристина Соловий продолжает скрывать личность своего молодого человека. Однако, на днях блогер Николас Карма встретил пару на улице и заснял их на камеру. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

На видео Кристина призналась, что вышла на прогулку в свитере "своего мужчины". Она также ответила на вопрос блогера, есть ли возлюбленный.

"О любимом человеке скажу два слова: люблю его", - заявила Соловий.

Напомним, недавно украинская певица Кристина Соловий призналась, что состоит в отношениях, однако раскрывать имя своего партнера не спешит.

"Сейчас моя позиция довольно устойчива, и она о том, чтобы беречь то, что для меня важно, то, что является моим личным, и прятать его подальше от других глаз. Поэтому я могу сказать только, что обо всем, что вы хотите знать о моей личной жизни, вы узнаете из моих песен. А в целом могу сказать, что я счастлива", - заявляла певица.

