Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак противника.

Самая сложная ситуация остается на востоке Украины, российские оккупанты пытаются любой ценой захватить Бахмут.

Об этом во время брифинга сказал замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"В целом наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в восточной зоне нашей страны, где противник пытается выйти на административную границу Донецкой области", - отметил он.

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Громов сообщил, что всего с 23 декабря в ходе ведения операции Сил обороны произошло 259 боевых столкновений с противником. Агрессор совершил более 4 тыс. обстрелов позиций украинских войск.

"Вокруг Бахмута защитники Украины ежедневно сдерживают до 20 атак противника, который под прикрытием огня артиллерии упорно наступает на позиции наших войск", - сказал он.

Бригадный генерал отметил, что для сосредоточения артиллерийского огня вокруг Бахмута враг в последние недели сознательно уменьшил количество обстрелов позиций украинских войск на Херсонском и Запорожском направлениях. При этом боеприпасы были доставлены на Бахмутское и Лиманское направления.

"Более 40% артиллерийских обстрелов противника вдоль линии соприкосновения от Купянска до Марьинки приходится именно на Бахмутское направление. Противник пытается любой ценой, несмотря на многочисленные потери в личном составе, захватить Бахмут", - отметил Громов.

Война в Украине: ситуация в Бахмуте

Россияне уже несколько месяцев не могут захватить город Бахмут Донецкой области. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер". Ее основатель Евгений Пригожин хочет захватить эту крепость в качестве политического приза на фоне соперничества между высокопоставленными российскими чиновниками.

По данным экспертов Института изучения войны, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации. Боевые потери, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения.

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко также считает, что Россия уже окончательно "сдулась" под Бахмутом. Теперь оккупанты перебрасывают технику на другое направление.

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