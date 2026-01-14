Нужны более масштабные изменения в мобилизации: Зеленский назвал задачи для Федорова

Среди главных приоритетов – защита неба, меры для остановки продвижения российских войск и решение проблем с ТЦК.

Президент Владимир Зеленский озвучил главные ожидания от новоназначенного министра обороны Михаила Федорова на его новой должности.

Как сообщил глава государства в Telegram, состоялось совещание с новым министром обороны Михаилом Федоровым. В частности, определены три приоритета для его министерства.

"Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее", – подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как отметил президент, во-вторых, в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта.

"Оперативно состоится аудит финансирования для сферы обороны. Михаил представит пути закрытия дефицитов. Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов – Министерство обороны должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта", - сообщил Зеленский.

Также, в-третьих, Минобороны предложит системные решения проблем, накопившихся с ТЦК.

"Уже были приняты решения, которые обеспечивают более справедливое распределение личного состава между боевыми бригадами. Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства", - сообщил Зеленский.

Назначение Федорова

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, Верховная Рада назначила Федорова министром обороны. Это решение поддержали 277 нардепов. Зеленский ранее предложил Федорову оставить пост главы Министерства цифровой трансформации и возглавить оборонное ведомство.

Вчера, 13 января, Рада уволила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

