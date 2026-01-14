15 января в Киеве будет очень холодно: конца морозам пока не видно

В четверг, 15 января, киевлян ждет очень холодная погода. В ближайшие дни теплее в столице не станет. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров покажут -16°...-11°. Будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление постепенно повысится до 757 мм ртутного столба.
Погода 15 января - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -5°, днем 0°, небольшой мокрый снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -9°, днем -4°, небольшой мокрый снег.
В Ривне завтра пасмурно, ночью -13°, днем -6°, снег.
В Тернополе 15 января ночью будет -8°, днем -2°, пасмурно, небольшой мокрый снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -4°, снег.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -6°, днем 0°, небольшой мокрый снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -6°, днем -1°, небольшой мокрый снег.
В Виннице завтра будет -16°...-9°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Житомире в четверг ночью будет -19°, днем -11°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -21°...-11°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -16°, днем -9°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -7°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -13°...-8°, местами небольшой снег.
В Одессе 15 января - пасмурно, температура ночью -7°, днем -3°, снег.
В Херсоне в четверг ночью будет -7°, днем -2°, облачно с прояснениями, снег.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -8°, днем -3°, снег.
В Запорожье температура ночью -6°, днем -2°, пасмурно, мокрый снег.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -11°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -16°, днем -10°, небольшой снег.
В Днепре температура ночью будет -9°, днем -4°, пасмурно, небольшой снег.
В Симферополе в четверг будет пасмурно, -6°...-2°, снег.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -8°, днем -5°, снег.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -9°, днем -5°, снег.