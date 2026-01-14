Маск хочет доминировать на интернет-рынке в самолетах: эксперты назвали компании, которые предлагают Starlink WiFi

По словам экспертов, Starlink позволяет обеспечивать интернет даже над океаном.

Бизнесмен Илон Маск и его Starlink приобретают все больше клиентов среди авиакомпаний, ведь высокоскоростной WiFi становится все более популярным. Как пишет Business Insider, в январе группа Lufthansa объявила, что устанавливает Starlink и планирует начать его предоставление во второй половине 2026 года.

Отмечается, что Lufthansa - это не только немецкая авиакомпания, но и владелец нескольких других перевозчиков в Европе, включая национальные авиакомпании Австрии, Бельгии, Италии и Швейцарии. Флот Lufthansa насчитывает около 850 самолетов, и с этим заявлением уже более 30 авиакомпаний планируют подключить Starlink.

"Business Insider еще в октябре прошлого года тестировал Starlink на первом рейсе Qatar Airways с этой системой: скорость соединения достигла 215 Мбит/с, что достаточно для видеозвонков без задержек и быстрее, чем многие кабельные интернет-услуги", - говорится в статье.

Starlink, по словам экспертов, работает благодаря констелляции из более чем 7 000 спутников, что позволяет обеспечивать интернет даже в отдаленных районах, например над океаном. Спутники находятся на низкой орбите Земли, что обеспечивает высокую скорость, но может мешать астрономам.

Однако Starlink не является единственным решением. Так, JetBlue использует Amazon Leo, который работает аналогичным образом, но пока имеет только 150 спутников. Другим конкурентом является Viasat, которым пользуются Delta Air Lines и American Airlines, но у него только несколько спутников на геостационарной орбите, что создает большую задержку сигнала. Business Insider пишет:

"Starlink стремится закрепить свое доминирование. Чем популярнее система, тем больше авиакомпаний могут подключаться, чтобы не отставать от конкурентов. Все авиакомпании предлагают Starlink бесплатно, хотя некоторые требуют регистрации в программах лояльности".

Авиакомпании, которые уже объявили о запуске Starlink:

Aer Lingus - внедрение с начала 2026 года.

Air Baltic - первая европейская авиакомпания с Starlink, полная инсталляция до конца года.

Air Busan - бюджетная авиакомпания, дочерняя Korean Air, планирует выбрать приоритетные самолеты для Starlink.

Air Dolomiti - региональный перевозчик, дочерняя Lufthansa, запуск во второй половине 2026 года.

Air France - установка на самолетах началась прошлым летом, доступ для участников программы лояльности Flying Blue.

Air New Zealand - тестирует систему на двух внутренних самолетах.

Air Seoul - бюджетная авиакомпания Korean Air, пока неизвестно, какие самолеты получат Starlink.

Alaska Airlines - после слияния с Hawaiian Airlines, запуск в 2026 году, полная интеграция до 2027 года.

Asiana Airlines - дочерняя Korean Air, установка на всем флоте до конца 2027 года.

Austrian Airlines - дочерняя Lufthansa, запуск во второй половине 2026 года.

British Airways - часть IAG, запуск в 2026 году, бесплатно для всех пассажиров.

Brussels Airlines - дочерняя Lufthansa, Starlink появится в конце 2026 года.

Edelweiss Air - дочерняя компания Swiss International Air Lines, бесплатно для статусных клиентов Lufthansa.

Emirates - запуск сейчас, на всех 232 самолетах до середины 2027 года, первый Airbus A380 с Starlink.

Eurowings - бюджетная Lufthansa, доступ бесплатно для статусных клиентов.

FlyDubai - бюджетная авиакомпания ОАЭ, планируется установка на 100 Boeing 737.

Iberia - часть IAG, запуск в 2026 году.

ITA Airways - частично государственная, дочерняя Lufthansa, Starlink на всем флоте.

Jin Air - бюджетная дочерняя Korean Air, начало на Boeing 737-8.

JSX - чартерный перевозчик, первый в 2023 году получил Starlink.

Korean Air - запуск на Boeing 777 и Airbus A350, полная интеграция до конца 2027 года.

Level - бюджетная IAG, запуск с 2026 года.

Lufthansa - полный флот со Starlink до 2029 года.

Qatar Airways - более 100 широкофюзеляжных самолетов с системой, начало в 2024 году.

SAS - шведско-датско-норвежский перевозчик, запуск в конце года, доступ для EuroBonus.

Swiss International Air Lines - дочерняя Lufthansa, запуск со второй половины 2026 года.

United Airlines - первая из крупных американских авиакомпаний с Starlink, продолжает развертывание на всем флоте.

Virgin Atlantic - первая британская авиакомпания со Starlink, запуск во второй половине 2026 года.

Vueling - бюджетная IAG, старт с 2026 года.

WestJet - более 100 Boeing 737 оборудованы Starlink, планируется полная интеграция до конца года.

Zipair - японская бюджетная авиакомпания, дочерняя Japan Airlines - была одной из первых, кто начал использовать Starlink, объявив о своем соглашении в начале 2023 года, но, похоже, еще не запустила эту услугу.

