Графики отключений электроэнергии в четверг: когда не будет света 15 января

Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В четверг, 15 января, отключение электроэнергии и соответствующие почасовые графики будут введены во всех регионах Украины, сообщает "Укрэнерго".

Графики ограничения мощности будут применяться и в отношении промышленных потребителей. Причина введения ограничительных мер – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Энергетики напоминают, что форс-мажорные обстоятельства, такие как новые российские обстрелы или непогода, могут повлиять на общий хрупкий баланс энергосистемы и вынудить к оперативным изменениям графиков.

Актуальную информацию должны предоставить облэнерго.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже с вечера четверга в столице могут ввести облегченные графики подачи электроэнергии потребителям. Это произойдет при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру.

Следует отметить, что в январе Российская Федерация существенно усилила обстрелы энергетической инфраструктуры столицы. Так, недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – оставив без тепла половину Киева в трескучие морозы. Сейчас без отопления остаются около 400 многоэтажных домов Киева.

