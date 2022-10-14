Дезертирам простреливают ноги.

Бойцы ЧВК "Вагнера" расстреляли уже более 40 завербованных заключенных, которых отправили на войну в Украину.

Об этом сообщает Стратком ВСУ со ссылкой на заявление российского правозащитника Владимира Осечкина.

По словам Осечкина, наказывали тех, кто пытался бежать в сторону украинских войск.

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Дезертирам простреливают ноги.

"Их, когда везут в автозаках и привозят на место, там уже дальше включается то, о чем говорил сам Евгений Пригожин в колонии №6 12 сентября. Вот он прямо говорил: "Если вы доезжаете до места и говорите, тут что-то не то, они сразу расстреливают. Без суда и без следствия", - заявил он.

Вербовка Россией зеков

Кремль начал незаконно привлекать к войне против Украины своих заключенных после громкого поражения под Харьковом. В сентябре появилось видео, как "повар Путина" Пригожин лично призывал зеков присоединяться к рядам "вагнеровцев".

Более того, западные эксперты неоднократно замечали растущий дефицит живой силы в России. По состоянию на 14 октября в боях, по подтвержденным данным Генштаба ВСУ, уничтожены уже около 64 300 оккупантов.

Украинская разведка объясняет рекрут зеков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ.

Экспертная среда сходится во мнении, что завербованные заключенные качественно не заменят кадровых военных на поле боя.

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