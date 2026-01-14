Россия изменила тактику ударов по энергетике: эксперт раскрыл коварный план Кремля

Россия изменила стратегию ударов по украинской энергетике. Враг теперь ждет, пока энергетики заменят оборудование на атакованных энергетических объектах, чтобы разрушить их снова. Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Поведение врага понятно: идет удар по энергосистеме, затем он ждет, когда частично восстановится подача электроэнергии и тепла. И только когда восстановление происходит, идет удар по энергосистеме, чтобы нанести максимальный ущерб. Враг ждет, когда наши энергетики заменят оборудование, чтобы разрушить его снова", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что благодаря спутниковой разведке враг хорошо информирован о ситуации в энергосистеме Украины.
"Враг очень хорошо знает ситуацию в энергосистеме. Он ее отслеживает. У него есть такие возможности, есть средства спутникового слежения, есть и, по-видимому, агентурная сеть, которая все это отслеживает", - отметил Омельченко.
Эксперт добавил, что Россия стремится заморозить украинцев.
"Сейчас они отчаянно бьют по генерации, которая обеспечивает тепло - прежде всего, по ТЭЦ, - и пытаются заморозить людей", - подытожил он.
Атака РФ на энергетику Украины - последние новости
В ночь на 13 января Россия в очередной раз ударила дронами и ракетами по энергетике Киева и области. Из-за последствий вражеской атаки в Киеве и части области введены аварийные отключения, которые до сих пор не отменены.
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко констатировал, что после очередной атаки ситуация со светом на Правобережье Киева сравнялась с Левобережьем столицы.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что с каждым новым ударом российских оккупантов по энергосистеме ее состояние ухудшается. Соответственно, улучшения ситуации с электроснабжением стоит ожидать не раньше конца зимы.
Вместе с тем, премьер-министр Юлия Свириденко уверяет, что в Киеве введут облегченные графики подачи электроэнергии уже с вечера четверга – при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру.