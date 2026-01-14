Россия изменила тактику ударов по энергетике: эксперт раскрыл коварный план Кремля

Владимир Омельченко отметил, что враг стремится заморозить украинцев.

Россия изменила стратегию ударов по украинской энергетике. Враг теперь ждет, пока энергетики заменят оборудование на атакованных энергетических объектах, чтобы разрушить их снова. Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Поведение врага понятно: идет удар по энергосистеме, затем он ждет, когда частично восстановится подача электроэнергии и тепла. И только когда восстановление происходит, идет удар по энергосистеме, чтобы нанести максимальный ущерб. Враг ждет, когда наши энергетики заменят оборудование, чтобы разрушить его снова", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что благодаря спутниковой разведке враг хорошо информирован о ситуации в энергосистеме Украины.

"Враг очень хорошо знает ситуацию в энергосистеме. Он ее отслеживает. У него есть такие возможности, есть средства спутникового слежения, есть и, по-видимому, агентурная сеть, которая все это отслеживает", - отметил Омельченко.

Эксперт добавил, что Россия стремится заморозить украинцев.

"Сейчас они отчаянно бьют по генерации, которая обеспечивает тепло - прежде всего, по ТЭЦ, - и пытаются заморозить людей", - подытожил он.

Атака РФ на энергетику Украины - последние новости

В ночь на 13 января Россия в очередной раз ударила дронами и ракетами по энергетике Киева и области. Из-за последствий вражеской атаки в Киеве и части области введены аварийные отключения, которые до сих пор не отменены.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко констатировал, что после очередной атаки ситуация со светом на Правобережье Киева сравнялась с Левобережьем столицы.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что с каждым новым ударом российских оккупантов по энергосистеме ее состояние ухудшается. Соответственно, улучшения ситуации с электроснабжением стоит ожидать не раньше конца зимы.

Вместе с тем, премьер-министр Юлия Свириденко уверяет, что в Киеве введут облегченные графики подачи электроэнергии уже с вечера четверга – при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру.

