Ситуация на поле боя в следующем году будет в целом статичной, отметил западный чиновник.

Российские войска перешли к обороне на поле боя после потери правобережья Херсонской области.

По словам западного чиновника, которого цитирует Reuters, вывод войск ВС РФ был относительно упорядоченным.

"Понятно, что на данный момент оккупация Россией Украины - это оборонительная операция", - сказал чиновник на условиях анонимности.

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Вместе с тем заявления России об эвакуации 30 000 военнослужащих, вероятно, были преувеличением, поскольку, по оценкам, это число приближалось к 20 тыс. человек.

Он сказал, что ожидает, что ситуация на поле боя в следующем году будет в целом статичной.

"Если люди ожидают развала сил с обеих сторон, мы не видим ничего, что указывало бы на это с настоящего момента и до конца года. Ни одна из сторон не находится в таком состоянии, чтобы ее силы рухнули", - сказал чиновник.

Провал Путина в войне с Украиной

11 ноября стало известно об освобождении Херсона - единственного областного центра, который контролировали россияне с момента вторжения 24 февраля.

Это стало для Путина самым крупным поражением в войне, считают аналитики Института изучения войны. Вывод оккупантов из Херсона затрудняет взаимоотношения главы Кремля с "фракцией ястребов". Например, рашистский идеолог Дугин накануне призвал "принести Путина в жертву".

Проблемой для Путина стали и частично мобилизованные. "Мобиков" без подготовки бросают на самые горячие участки фронта, что изрядно ударило по наступательной способности оккупантов и усилило критику Кремля и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

Сейчас, констатируют в британской разведке, российские войска перешли к обороне на большинстве участков фронта.

На фоне крушения на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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