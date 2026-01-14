Способ №1, который помогает парам ссориться реже

Настоящая проблема в отношениях не в разногласиях как таковых, а в слабом понимании точки зрения друг друга, объяснил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал самый эффективный способ, который, по его мнению, помогает парам ссориться реже.

Как отметил он в статье для Forbes, данная стратегия действительно стабильно связана с меньшим числом конфликтов, и называется она умением принимать перспективу другого.

"Для большинства пар повторяющиеся конфликты связаны не только с конкретным словесным спором. Чаще всего разрушительные циклы поддерживаются тем, как партнеры взаимодействуют друг с другом в моменты сильных эмоций. Исследования ясно показывают: настоящая проблема в отношениях не в разногласиях как таковых, а в слабом понимании точки зрения друг друга. Когда партнеры стремятся просто "победить" в споре, а не искренне понять собеседника, нарастают раздражение, защитная реакция и количество ссор", - объяснил психолог.

Видео дня

Принятие же перспективы партнера - это осознанная пауза, позволяющая посмотреть на ситуацию глазами любимого человека и понять его переживания до того, как реагировать. Все больше исследований подтверждают, что ощущаемая способность партнера учитывать вашу точку зрения напрямую влияет на то, как разворачиваются конфликты в паре.

Треверс подчеркнул, что в исследовании 2025 года, опубликованном в журнале Contemporary Family Therapy, ученые изучили, как качественно проведенное вместе время и ощущаемое принятие перспективы взаимодействуют и влияют на разрешение конфликтов у супружеских пар.

"Результаты показали, что совместное время усиливает эмоциональную близость и формирует убеждение, что партнер старается понять мысли и чувства другого. Это ощущение "быть понятым" способствует конструктивному разрешению конфликтов и снижает деструктивные формы поведения во время ссор", - акцентировал психолог.

Главный вывод исследования прост, но важен: пары ссорятся реже, когда доверяют тому, что партнер их понимает. Иными словами, устойчивое снижение конфликтов связано не с подавлением разногласий, а с развитием эмпатии и взаимопонимания, констатировал специалист.

Напомним, ранее психолог посоветовал, как сохранить любовь в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: