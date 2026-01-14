Не самолет и не подводная лодка: этот стелс-корабль США скрывали десятилетиями

Проект DARPA Sea Shadow стал секретной лабораторией стелс-технологий, которые впоследствии использовали в современных боевых кораблях США.

В 1980-х годах США тайно построили экспериментальный надводный корабль-невидимку, вдохновленный легендарным истребителем Lockheed F-117 Nighthawk. Проект под названием IX-529 Sea Shadow ("Морская тень") стал одним из самых загадочных оборонных экспериментов эпохи Холодной войны и заложил основу для современных малозаметных кораблей ВМС США, пишет Slash Gear.

Стелс с неба – на море

F-117 Nighthawk и бомбардировщик B-2 превратили технологию "стелс" в символ американского военного превосходства. Эти же идеи инженеры решили перенести на море. Инициатива возникла в легендарном подразделении Lockheed Skunk Works: сначала концепцию уклонения от радаров планировали применить к подводным лодкам, а затем – и к надводному судну.

Контракт на реализацию получила DARPA. "Морскую тень" построили в условиях строгой секретности внутри баржи в заливе Сан-Франциско. Судно с характерными наклонными гранями напоминало самолет-невидимку и было оптимизировано для снижения радиолокационной заметности, в частности в Х-диапазоне спутниковых радаров советской эпохи.

Проблемы и прорыв

Во время первых ходовых испытаний в 1981 году корабль оставлял заметный след в воде – из-за неправильно установленных винтов. После исправления недостатков испытания продолжались до середины 1980-х и подтвердили ключевые возможности морского "стелса".

Только в 1993 году, после завершения Холодной войны, "Морскую тень" впервые показали широкой публике. Хотя корабль так и не перешел в серийное производство, некоторое время его демонстрировали во время специальных мероприятий ВМС.

Наследие Sea Shadow

В 2006 году экспериментальное судно утилизировали. Впрочем, проект не был бесполезным: наработки Sea Shadow использовали в создании современных перископов подводных лодок и, что самое важное, – в дизайне эсминцев класса Zumwalt, одних из самых современных и заметных боевых кораблей в мире.

Несмотря на сокращение программы Zumwalt из-за высокой стоимости, их "футуристический" вид имеет прямую связь со странным, но прорывным экспериментом 1980-х. "Морская тень" осталась в истории как доказательство того, что даже неудачные прототипы могут изменить будущее военных технологий.

