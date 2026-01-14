В Каспийском море потерпел бедствие сухогруз, возивший оружие из Ирана в РФ

Ранее Украина уже атаковала российские объекты в Каспийском море.

В Каспийском море потерпел аварию сухогруз RONA, вероятно, перевозивший оружие между Ираном и Россией.

О факте аварии сообщило Министерство иностранных дел Туркменистана, у берегов которого судно находилось в момент инцидента.

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации это граждане Ирана и Индии", – говорится в сообщении.

Туркменские официальные органы не уточняют ни характер "бедствия", ни его причины. Ряд СМИ трактовали заявление МИД Туркменистана, как то, что судно утонуло. Однако официально это никем не заявлялось.

Как пишет ASTRA, данный сухогруз часто ходил по "оружейному" маршруту между иранскими и российскими портами. Об этом маршруте поставок оружия в частности ранее писали в своих журналистских расследованиях CNN и The Wall Street Journal.

Удары по российским судам

Как писал УНИАН, с конца ноября ВСУ атаковали несколько российских танкеров в Черном и Азовском морях. Последний такой инцидент произошел накануне.

В декабре в порту Ростова частично затонул танкер, атакованный украинскими дронами.

Кроме того, с недавних пор ВСУ начали наносить удары по российским нефтяным платформам и кораблям в Каспийском море.

