Четыре знака Зодиака ждет триумф во всех делах уже в ближайшие дни

В ближайшие дни до 17 января 2026 года четыре знака Зодиака смогут ощутить настоящий прилив удачи и возможностей. В начале января, в разгар сезона Козерога, многие почувствуют желание ускорить достижение целей, поставленных на старте года, или почувствовать, как новые энергии берут верх. Астрология указывает на плодотворное время для действий и реализации задуманного, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Меркурий, движущийся по Козерогу, будет находиться в оппозиции к Юпитеру в Раке, что усилит потоки информации, идеи, коммуникацию и межличностное общение. Но вместе с этим возрастает риск переоценки собственных возможностей, поэтому важно оставаться реалистами и держаться фактов.

15 и 17 января Венера, завершающая свое пребывание в Козероге, образует гармоничные аспекты с Сатурном, Ураном и Нептуном. Это создаст шанс для вдохновения, реализации творческих проектов, укрепления отношений и финансовых инициатив. 17 января планета любви перейдет в Водолей, придавая смелость к нестандартным решениям и гуманистическому подходу. В этот же день Солнце в Козероге гармонично соединится с Ураном в Тельце, открывая возможности для неожиданных позитивных изменений.

Телец

Ваш девятый дом приключений активен, и вы можете удивляться собственному желанию выходить за привычные рамки – для вас это нетипично. Сейчас, когда Венера благоприятно соединяется с планетами в вашем одиннадцатом доме дружбы и первом доме самопознания, неделя обещает быть насыщенной социальными и творческими событиями. Если вы планировали романтические шаги или встречи с друзьями, сейчас самое время действовать. Внезапные перемены, благодаря гармонии Венеры и Солнца с Ураном, принесут новые возможности и вдохновение.

Дева

Меркурий, ваша планета-управитель, в пятом доме самовыражения противостоит усиливающему Юпитеру в одиннадцатом доме долгосрочных целей, что сделает вас энергичными, креативными и коммуникабельными. Эта энергия поможет успешно реализовать рабочие проекты, обменяться идеями с близкими или испытать новые подходы в командной работе. Гармоничные аспекты Венеры с Сатурном и Нептуном откроют шансы укрепить отношения, внести романтические или творческие ноты в повседневную жизнь. Будьте открыты к неожиданным предложениям и спонтанным возможностям.

Козерог

С середины декабря ваша энергия растет, и сейчас она особенно сильна благодаря множеству планет в первом доме личности. Вы ощущаете уверенность, комфорт в любых ситуациях и желание быть максимально аутентичными. Оппозиция Меркурия к Юпитеру в седьмом доме партнерства стимулирует сотрудничество с близкими, друзьями или коллегами, принося энтузиазм и новые идеи. Гармоничные аспекты Венеры с Сатурном, Нептуном и Ураном дают возможность для ярких прорывов в личной и профессиональной сфере, укрепляя связи и создавая положительные перемены.

Рыбы

Сезон Козерога активизирует ваш одиннадцатый дом дружбы и общения, усиливая творческий и коллективный потенциал. Венера в гармонии с Нептуном и Сатурном в первом доме самопознания открывает возможности для долгосрочных проектов и партнерства. Благоприятный трин Венеры к Урану в третьем доме общения создаст динамику в диалогах и творческих мозговых штурмах с друзьями или коллегами. Перемены к концу недели принесет переход Венеры в двенадцатый дом духовности, помогая восстановить внутреннее равновесие и найти время для заботы о себе.

