Инструктор дал одной белухе по кличке Нил по голове, а 13-летнего Лира пнул.

В Приморском океанариуме тренер избил двух белух за то, что они отказывались выполнять команды.

Об этом сообщает Telegram-канал 360.tv.

По всей видимости, мужчине не понравилось, что животные не выполняют его команды за лакомства.

Инструктор дал одной белухе по кличке Нил по голове, а 13-летнего Лира пнул. На видео обратили внимание зоозащитники.

В самом океанариуме проводят внутреннее расследование. Прокуратура также намерена проверить заведение.

Местные СМИ пишут, что в этом океанариуме уже происходили подобные ситуации.

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Автор: Денис Прядко