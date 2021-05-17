Мужчине не понравилось, что животные не выполняют его команды за лакомства / фото wikipedia
В Приморском океанариуме тренер избил двух белух за то, что они отказывались выполнять команды.
Об этом сообщает Telegram-канал 360.tv.
По всей видимости, мужчине не понравилось, что животные не выполняют его команды за лакомства.
Инструктор дал одной белухе по кличке Нил по голове, а 13-летнего Лира пнул. На видео обратили внимание зоозащитники.
В самом океанариуме проводят внутреннее расследование. Прокуратура также намерена проверить заведение.
Местные СМИ пишут, что в этом океанариуме уже происходили подобные ситуации.
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