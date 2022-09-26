Напавший на школу мужчина застрелился на четвертом этаже.

В Российском городе Ижевске в школе произошла стрельба.

Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что мужчина в черном костюме зашел в школу № 88, застрелил охранника и затем открыл огонь по детям.

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По данным СК РФ, в результате стрельбы в Ижевске погибли 9 человек - 5 школьников, 2 охранника и 2 учителя. Еще 20 человек получили огнестрельные ранения и травмы при эвакуации. Большая часть из них первоклассники. Дети получили травмы в том числе выпрыгивая из окон.

Сообщается, что напавший на школу мужчина застрелился в 403 кабинете на четвертом этаже. По данным телеграм-канала Baza, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювальд (штат Техас, США) погибли 19 детей и 2 взрослых.

Шестеро людей погибли и не менее двух десятков получили ранения в результате стрельбы в понедельник, 4 июля, в чикагском пригороде Хайленд-Парк.

В Дании во время стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли несколько человек. Стрельба произошла 3 июля в крупнейшем торговом центре Дании Fields, в котором есть в общем 140 магазинов.