Инцидент произошел в крупнейшем торговом центре страны Fields в Копенгагене.

В Дании во время стрельбы в торговом центре Копенгагена погибли несколько человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Стрельба произошла сегодня, 3 июля, в крупнейшем торговом центре Дании Fields, в котором есть в общем 140 магазинов.

"Мы знаем, что есть несколько погибших и несколько раненых", – заявил инспектор полиции Сорен Томассен, не указав точное количество жертв.

Он сказал, что нельзя исключать терроризм и что стрелок, вероятно, действовал сам. Подозреваемый, по предварительным данным, – датчанин. В местной полиции сообщают, что ему 22 года и он уже задержан.

Очевидцы говорят, что у стрелка было охотничье ружье.

В главной больнице Копенгагена сообщили, что приняли "небольшую группу пациентов" и вызвали дополнительный персонал, чтобы справиться с нагрузкой.

Как ранее сообщал УНИАН, в популярном гей-баре в центре Осло произошла стрельба. В результате инцидента два человека погибли, а еще 14 получили ранения.

Ранее в штате Ондо в Нигерии вооруженные люди ворвались в местную католическую церковь, устроили стрельбу и взорвали взрывчатку в толпе.

Вас также могут заинтересовать новости: