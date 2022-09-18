Россияне подготовили ряд диверсионных мероприятий с 17 по 20 сентября на оккупированных территориях.

Стрельба в центре Херсона 17 сентября была российской провокацией.

Об этом в эфире украинского телемарафона рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отметила, что еще накануне в украинских Вооруженных силах говорили о запланированных рашистами пропагандистских провокациях с 17 по 20 сентября.

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Целью провокаций является попытка убедить жителей оккупированных территорий, за освобождение которых сейчас ведутся бои, что ВСУ идут их не "освобождать", а "захватывать".

"Именно поэтому провокации со стрельбой посреди Херсона, провокации со взрывами, разного рода мероприятия, которые они освещают в первую очередь на своих пропагандистских каналах, именно на это нужно обращать внимание. Если событие еще не завершилось, а корреспондент рашистского телевидения уже в водовороте событий, делайте выводы", - рассказала Гуменюк.

Как писал УНИАН, в субботу вечером российские войска открыли огонь на улицах Херсона. В то время в Херсонской области воздушной тревоги не было. Россияне заявили о контртеррористической операции по якобы выявлению украинских ДРГ.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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