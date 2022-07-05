Полиция разыскивает белого мужчину, на вид около 18-20 лет.

Шестеро людей погибли и не менее двух десятков получили ранения в результате стрельбы в понедельник, 4 июля, в чикагском пригороде Хайленд-Парк.

Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на официальных лиц, в частности, на мэра Хайленд-парка Нэнси Ротеринг.

Сообщается, что 24 человека доставлены в больницу. На месте происшествия была найдена винтовка.

Полиция разыскивает белого мужчину, на вид около 18-20 лет, и обратилась к населению с просьбой помочь найти его. Полиция сообщила, что, по предварительным данным, он стрелял с крыши.

Парад был внезапно остановлен выстрелами примерно через 10 минут после начала, в результате чего сотни людей побежали в безопасное место, сообщила газета Chicago Sun-Times.

Представитель одной из больниц сообщил о 31 раненом, которому была оказана медицинская помощь.

"Подавляющее большинство получили огнестрельные ранения. Остальные получили травмы в результате хаоса на параде", - сказал представитель больницы NorthShore Evanston Джим Энтони.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дании мужчина открыл стрельбу в крупнейшем торговом центре страны. Сообщалось о нескольких погибших и нескольких раненых людях.

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