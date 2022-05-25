Сам стрелок ликвидирован полицейскими.

В результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювальд (штат Техас, США) погибли 19 детей и 2 взрослых.

Об этом сообщает ряд американских СМИ.

Напомним, сначала сообщалось о 14 погибших.

Стрелком являлся 18-летний ученик средней школы Ювальда Сальвадор Рамос, он мертв. Вероятно, он был убит офицером.

У Рамоса был пистолет и винтовка, которые он купил их на день рождения.

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, среди раненых было двое полицейских, прибывших на место происшествия.

Как отмечается, Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку, перед тем как появиться в школе.

Президент США Джо Байден обратился к нации и призвал молиться за жертв и противостоять оружейному лобби.

Как сообщается, 89% учеников школы Робба — латиноамериканцы. Там около 500 учащихся. Через два дня у них должны были начаться каникулы. Город Ювальд, где произошла трагедия, расположен в 50 км от мексиканской границы.

Мотивы этого нападения, ставшего самым кровавым за последние годы, пока неизвестны.

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