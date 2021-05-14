"Казанский стрелок", убивший девять человек в школе, также называл себя "богом".

Полиция задержала 34-летнего жителя Челябинска Дениса Кузнецова, который называл себя "богом" и терроризировал соседей.

Об этом сообщает Telegram-канал «360tv».

По словам жильцов, мужчина бегал ночью по подъезду, кричал, что он "бог", ломился к соседям в двери. Недавно он сказал, что у него есть официальное разрешение на ношение оружия и выложил в соцсети справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

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Известно, что это не первый раз, когда Кузнецова задерживает полиция, но ранее его всегда отпускали.

Сейчас мужчину поместили в специализированное медицинское учреждение, где оценят состояние мужчины и при необходимости окажут ему соответствующую квалифицированную помощь.

Оружия и разрешения на него в квартире задержанного обнаружено не было.

Стрельба в российской школе 11 мая: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Преступник купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

На допросе Галявиев называл себя «богом» и рассказал, что прошлым летом в нем «начал пробуждаться монстр». Мотивом нападения он назвал ненависть к людям как таковым.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Автор: Денис Прядко