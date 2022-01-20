В предписаниях медика также числятся "кабачковое блюдо", "луковые ингаляции" и "магнитотерапия".

В одном из медицинских учреждений российского города Черногорска обнаружили врача, который рекомендует пациентам лечиться "мертвой водой", "кабачковым блюдом" и другими народными методами, а также советовал не мыться.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram хакасская общественная организация Центр развития общественного контроля со ссылкой на подписчика.

"Есть в одной из черногорских поликлиник удивительный врач. Лечит он исключительно народными методами. Мертвая вода и кабачковые оладьи от всех невзгод. Хорошо помогает еще борщ и магнитотерапия на крышечке", - говорится в посте.

Центр также опубликовал несколько фотографий, а именно бутылочки с надписью "мертвая вода" и предписания врача.

В своей записке медик среди прочего советует исключить из рациона соленое, холодное, чай и кофе, запрещает принимать душ неделю, а вот, к примеру "кабачковое блюдо" или некую "магнитотерапию" рекомендует.

"Не мыться 7 дней. Кабачковое блюдо, укроп, смородина, морковь, капуста. Настойка эхинацеи... Ингаляция луковая... Магнитотерапия по 20 минут...", - говорится в предписании.

От какой именно болезни прописано такое лечение, не уточняется.

В комментариях Центру ответил официальный аккаунт Минздрава Хакасии. Там сообщили, что уже знают об этом враче.

"Подобный факт действительно был зафиксирован в медучреждении. С врачом обязательно будет проведена разъяснительная беседа. Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИсчезли $120 тысяч из кабинета судьи: появились подробности ограбления суда во ЛьвовеРанее УНИАН писал, как россиянка пришла в травмпункт с переломом ноги и сломала руку.

А другой россиянин умер от внутреннего кровотечения после того, как врачи отправили его лечиться домой, выписав обезболивающее.

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