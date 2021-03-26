По данным полиции, мужчина упрашивал закопать себя живьем в могиле и обещал после смерти вернуться в мир живых.

В Замбии 22-летний народный целитель и по совместительству член местной сионской церкви попросил похоронить себя заживо, чтобы затем воскреснуть.

Однако, как сообщает издание Zambia Reports, восстания из мертвых не произошло.

Читайте такжеНа Львовщине водителя на экскаваторе заживо похоронило в карьере (фото)По словам правоохранителей, знахаря Джеймса Сакалу заживо закопали другие члены церкви в воскресенье, 21 марта. Мужчина попросил вырыть для себя большую могилу, чтобы продемонстрировать, как работает его способность воскресать. Члены церкви отказывались, однако Сакала настаивал.

Он даже лично вырыл яму, сам спрыгнул в нее и стал просить других присутствующих себя зарыть, чтобы быть свидетелями воскрешения. Тогда несколько членов церкви якобы все же согласились участвовать в погребении.

Позже присутствующие пытались вернуть Сакалу из могилы с помощью песнопений, однако ничего не помогло. Тогда они решили раскопать знахаря, но обнаружили, что он не дышал.

Сейчас местная полиция разыскивает трех подозреваемых, которые согласились зарыть могилу с мужчиной.

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Автор: Катерина Комолова