Он умер на следующий день.

В Калужской области от внутреннего кровотечения умер 18-летний парень, которого врачи отправили лечиться домой, выписав ему обезболивающее.

Об этом пишет Obninsk.Name.

По данным издания, 18-летний Артём Волков ударился грудной клеткой о перила, когда делал сальто со скамейки.

Мать отвезла его в Клиническую больницу №8, так как у молодого человека началась рвота и сильные боли в животе.

Читайте такжеВ РФ ребенок чуть не замерз насмерть внутри заколоченной горки"Спустя полчаса к ним вышла хирург и, осмотрев Артема, сказала, что это не их пациент - так как предположила перелом. Отправила на рентген, но он ничего не показал! Чтобы снять боль, вкололи обезболивающее, затем сделали УЗИ, которое тоже не показало ничего! По мнению врачей, с Артемом все было в порядке, органы целы", - пишет издание.

По данным издания, врач посоветовал ему принимать "Кеторол" (противовоспалительный препарат) и сказал прийти на осмотр на следующий день.

На следующий день состояние молодого человека ухудшилось. Мать вызвала домой скорую помощь, но он скончался до приезда медиков.

"Вскрытие показало, что Артем Вячеславович Волков, 2003 года рождения, скончался от внутрибрюшного кровотечения, травмы тонкого кишечника и удара о предмет в результате падения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России скончался мужчина, перенесший пять операций. Его жена сняла на видео, как врачи устроили застолье в больнице в ту ночь.

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