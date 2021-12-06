Жительница Екатеринбурга пострадала во время рентгена.

В России женщина пришла в больницу со сломанной ногой, но в травмпункте она сломала еще и руку. Жительница Екатеринбурга пострадала от халатности врачей во время рентгена.

Как пишет портал e1.ru, женщина могла бы избежать перелома, если бы врачи позволили ее дочери помочь. Россиянка не могла наступить на сломанную ногу, поэтому упала в рентген-кабинете.

Все началось с того, что 54-летняя женщина шла по двору и поскользнулась. Она отправилась в травмпункт, там ее отправили на рентген. Вместе с россиянкой была ее дочь, но женщине не позволили зайти в кабинет в ее сопровождении, несмотря на то, что она не могла наступать на ногу.

Врачи заявили, что кабинет не является "проходным двором", поэтому дочери запретили помочь матери зайти внутрь и раздеться для рентгена.

"Я стою у кабинета, вдруг слышу дикий крик мамы. Потом уже закричал врач, чтобы я зашла. Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может ее поднять, мама ревет, у нее вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована", - рассказала дочь пострадавшей россиянки.

Только после этого женщине со сломанной рукой и уже поврежденной рукой дали коляску, в которой ее отвезли на повторный осмотр к травматологу. Россиянке наложили два гипса - на руку и ногу.

Читайте такжеРоссийским детям в садике и школе готовят еду на черной воде (фото)По словам дочери пострадавшей женщины, во всем этом виноваты врачи. Медики не позволили россиянке зайти в кабинет вместе с дочкой. Они дали женщине стульчик, чтобы та сняла обувь. Но он стоял очень далеко - женщине пришлось прыгать к нему на одной ноге, из-за чего она упала и сломала запястье.

Теперь семья пострадавшей россиянки планирует обращаться в суд, чтобы наказать врачей за их халатность. Медики видели беспомощное состояние женщины, но не пытались ей помочь.

Ранее УНИАН уже сообщал, что стримеры приковали человека к батарее и издевались над ним в прямом эфире.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова