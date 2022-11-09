Путин просто хочет уйти в тень, считает Соловей.

Российский президент Владимир Путин еще осенью 2021 года начал поиски преемника, но продолжающиеся неудачи на поле боя затмевают его будущее.

Процес смены власти Путие хочет запустить еще в этом году, рассказал историк и политический аналитик Валерий Соловей в новом выпуске "Балаканки".

"Выгодно передавать власть на пике могущества. Если бы не было 24 февраля, он продолжил бы передачу власть, начатой осенью, и остался в медиа в образе как человек, который поднял Россию с колен, добился того-этого. А потом говорили бы: а при Путине все боялись, а вот эти слабаки все сдали. Но он совершил роковую ошибку: он проиграл все свое наследство", - объяснил Соловей.

Для Путина преемник - вопрос выживания, добавил историк: "В России могут простить вождю все что угодно, кроме военного поражения. Россия находится на гране военного поражения, и военные это прекрасно понимают".

По мнению Соловья, вероятным кандидатом на трон Путина может стать сын Николая Патрушева Дмитрий. Аналитик отметил, что именно по линии Патрушев-Салливан идут консультации США и России: "Вторая линия - это Ушаков. Но Патрушев важнее".

Среди обсуждаемых вопросов с американцами есть, в частности, транзит власти, считает Соловей. "Путин просто хочет уйти в тень. Транзит строили по образцу Казахстана... Его с Патрушевым связывают тесные отношения. Возможно, он расчитывает на максимальные гарантии. У Патрушева есть одно важное качество - он относится к людям, которые выполняют свои обещания. Скорее всего, для него все закончится печально. Альтернатива: унести с собой весь мир. Он дошел до такого состояния, когда готов унести с собой всех", - высказался аналитик.

Война в Украине

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время активные бои длятся на Херсонском, Луганском и Донецком направлениях. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

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