Начальство парня потребовало от него написать заявление на увольнение.

В российской Уфе двое мужчин похитили сотрудника МЧС, насиловали его и вымогали деньги. А после того, как преступников задержали, спасателя уволили из службы "за позор чести мундира".

Об инциденте пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в полицию с сообщением об исчезновении МЧСника пришла его сестра. Оперативники наведались к нему домой и нашли телефон, где "висели" несколько новых заявок на кредит. Тогда полицейские решили съездить в банк, где были оформлены заявки, и неожиданно встретили там пропавшего в сопровождении двоих мужчин.

"Выяснилось, что еще в августе через функцию "Найти людей поблизости" в Telegram Саша нашел парня. Сначала ребята встретились на нейтральной территории, но затем решили переместиться в более уютное место. Когда они заходили в квартиру к Александру, к ним резко присоединился еще один мужчина, и в жизни Саши начался сущий ад. Двое новых знакомых начали издеваться над ним, насиловать, а в конце сфотографировали паспорт, чтобы он ничего никому не рассказал", – говорится в сообщении.

Читайте такжеРолевые игры в "секс-бункере": россиянин отрицает обвинения эскортницы в изнасилованиях (фото)Отмечается, что насильники наведывались к своей жертве несколько раз, оформляли на него кредиты и обчистили его банковскую карту.

"Правда, на этом черная полоса в жизни Саши не закончилась. Когда он вышел на работу и рассказал о своих злоключениях, начальство потребовало от него написать заявление на увольнение. В руководстве подумали, что Александр портит честь мундира и не должен работать в МЧС. 15 сентября он уволился со службы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как россиянин больше недели удерживал и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, зарабатывающую предоставлением услуг эскорта.

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Автор: Катерина Шварц