Злоумышленник знакомился с несовершеннолетними в соцсетях, используя фото и "ник" своего сына.

В Одессе будут судить мужчину, который изнасиловал десять несовершеннолетних девочек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, Приморская окружная прокуратура города направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины.

Фигурант обвиняется в развращении несовершеннолетних и малолетних девочек, а также по фактам их изнасилования и изготовлении продукции порнографического характера с их участием.

Следствием установлено, что в течение 2016-2021 годов обвиняемый, используя псевдоним и фотографию своего сына в социальной сети "Вконтакте" и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp, общался с малолетними детьми и несовершеннолетними девочками. Во время общения злоумышленник вел с ними цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и отправлял им порнографические изображения и видеозаписи. В дальнейшем, войдя в доверие, он добивался от потерпевших, чтобы те присылали ему свои фото интимного характера (в обнаженном виде).

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Узнав на странице в социальной сети номера мобильных телефонов жертв, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который контролирует распространение в сети Интернет публикации порнографического характера.

"Пользуясь жизненной неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школе, где они учились, о фактах распространения ими в соцсетях фото с обнаженной "натурой", и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения проблемы", - рассказали в пресс-службе.

Из-за угроз разглашения этих сведений, девочки соглашались на встречи в безлюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их. Кроме того, в отдельных случаях свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон. Эти съемки он использовал в качестве шантажа – принуждал подростков к повторному половому сношению.

По данным следствия, пострадали 10 несовершеннолетних, из которых 6 стали жертвами неоднократных изнасилований. Всего следствием установлено 26 эпизодов преступления.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, из 10 пострадавших восемь не достигли 14-летнего возраста.

Злоумышленнику инкриминируют преступления по трем статьям Уголовного кодекса: ч. ч. 3, 4 и 6 ст. 152 (изнасилование), ч. ч. 1 и 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – в редакции УК 2018). Согласно санкции указанных выше статей, максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, - пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в Одессе арестовали мужчину за изнасилование 13-летней девочки. В ходе обыска по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка, содержащая шантаж и запугивание, с другими несовершеннолетними. Также на электронных носителях были фото - и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних.

Автор: Лариса Козовая