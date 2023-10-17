Суд решил, что факт его участия в кровопролитной войне против Украины, - весомый повод для оправдания.

В России участник войны против Украины после возвращения с фронта отметился кражей телевизора.

По данным Sota, технику "герой боевых действий" украл у своего знакомого. Инцидент произошел в Оренбургской области.

Тогда злоумышленник попался на горячем, однако Ленинский суд Орска постановил, что мужчине нельзя вменять уголовную ответственность, поскольку он воевал в Украине.

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Этот факт суд учел как "смягчающее обстоятельство".

"Согласно пресс-релизу на сайте суда, при вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства: возраст подсудимого, его семейное положение и факт участия в войне в Украине", - говорится в сообщении.

В итоге оккупант отделался наказанием в виде уплаты штрафа на уровне 15 тыс. рублей. Отмечается, что ущерб от кражи телевизора суд изначально оценил в 6497 рублей 77 копеек.

Бывший боец Пригожина порезал людей после войны

Ранее бывший наемник ЧВК "Вагнер" устроил резню, напав с ножом на своих знакомых в Кемеровской области. Тогда росСМИ отмечали, что после войны в Украине у него случались панические атаки. Также у "резника" оказалась инвалидность III группы, которую ему назначили в связи с психическими расстройствами.

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