Злоумышленник с сообщником пытался скрыть следы жестоких преступлений.

В Карелии (РФ) бывшего зека - "вагнеровца" Игоря Софонова задержали по подозрению в убийстве шестерых человек.

Как сообщает "Крым. Реалии", инцидент произошел несколько дней назад в селе Деревянное Прионежского района Карелии. В двух частных домах, расположенных в двухстах метрах друг от друга, нашли тела местных жителей. В первом доме были убиты отец и сын, а во втором - трое мужчин и женщина. Убийцы пытались избавиться от следов преступлений, поджег дома.

Злоумышленников задержали уже через шесть часов. Подозреваемыми оказались 37-летний "герой сво" Игорь Софонов и 38-летний Максим Бочкарев. Оба задержанных ранее отбывали длительные сроки заключения: Софонов - за различные преступления, а Бочкарев - за насильственные преступления и разбой.

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В 2022 году Софонов из тюрьмы попал в "Вагнер", выжил и вернулся домой. По показаниям свидетелей, по возвращении с фронта террорист пьянствовал.

Другие преступления оккупантов

Российские оккупанты после совершения военных преступлений в Украине возвращаются домой и, чувствуя собственную безнаказанность, убивают, совершают нападения и изнасилования. Весной сообщалось, что в Москве участник войны против Украины напал на соседку, жестоко избил ее и поджег кровать.

В Самарской области контрактник во время отпуска изнасиловал у себя дома восьмиклассницу.

Также сообщалось, что в Новосибирске мужчина с шевроном, похожим на символику частной военной компании"Вагнер", изнасиловал двух школьниц, угрожая им гранатой.

А в Кировской области боевик "Вагнера" убил женщину, которая сдавала ему жилье.

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