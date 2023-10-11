Речь идет о семикратно судимом экс-бойце ЧВК "Вагнер" у которого, вероятно, есть психическое расстройство.

Бывший боец ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и "уголовник" со стажем 48-летний Сергей Филатов устроил местным в Кемеровской области "поножовщину".

Он напал с холодным оружием на знакомых во время совместного застолья. Ножовые ранения в рамках нападения получила 40-летняя Татьяна К. и 43-летний Евгений В., уточнила имена жертв Филатова российская журналистка Ксения Собчак на своем новостном канале в Telegram.

Отмечается, что инциденту предшествовала ссора: компания из-за чего-то поспорила, после чего Филатов вначале ударил ножом Татьяну, а затем Евгения. Пострадавших госпитализировали в больницу, а экс-наемника взяли под арест силовики.

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"В отделе выяснилось, что Сергей - инвалид III группы, он страдает психическим расстройством, после службы в зоне боевых действий у него случаются панические атаки", - отмечается в сообщении.

Также росСМИ указывают, что Филатов вступил в ряды "вагнеровцев", находясь в колонии, после чего получил "помилование". По данным ASTRA, там он отбывал 14-летний срок за убийство арендодателя, который сдавал ему квартиру.

Всего Филатов был семикратно судим по делам о причинении среднего и тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. В одном из соответствующих "эпизодов" он получил судимость за избиение и угрозу убить собственную мать.

После вступления на службу к Пригожину и деятельности в качестве "вагнеровца" Филатов получил помилование и вернулся в родные края, в которых и отметился "поножовщиной".

В РФ "герои СВО в Украине" занимаются убийствами россиян

Ранее российское издание "Агентство" сообщало, что с начала 2023 год в России жертвами так называемых "героев" войны в Украине стали 27 человек. Российские наемники и оккупанты "едут головой" из-за убийств и преступлений, которыми занимались во время войны против украинцев. В большинстве случаев в расправе над россиянами после возвращения в "родные края" обвиняют "вагнеровцев".

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